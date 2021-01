Burgemeester Bernheze onderschrijft ernst van personele problemen in de organisatie

HEESCH - Politieke partijen in Bernheze maken zich ernstig zorgen over personele problemen in de organisatie. Die zorgen zijn al eerder geuit, maar kwamen maandagavond opnieuw aan de orde na vragen van de CDA-fractie in de commissie Bestuur en Strategie. Burgemeester Marieke Moorman zei dat er terecht veel aandacht voor het onderwerp is en dat er afgelopen jaar al wel een en ander is gebeurd om de situatie te verbeteren. Maar zij erkende ook dat de gemeente ‘er écht nog lang niet is'. ,,Ik onderschrijf de ernst van de situatie.’’

Fractieleider Mart Smits stelde de vragen naar aanleiding van het besluit van het college om voorlopig geen nieuwe verzoeken voor toetsing van plannen of vergunningaanvragen in behandeling te nemen. ,,De situatie gaat van kwaad tot erger en we blijven op een hellend vlak. Wat is nu eigenlijk de kern van het probleem? Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe gaat het college het concreet aanpakken?’’

Moorman verwees naar een werkbijeenkomst over de gemeentelijke organisatie in februari.

Quote Het is geen prettig besluit. Maar wel helder en duidelijk naar de mensen toe

Volgens haar is het verlengen van de termijn voor de behandeling van principeverzoeken één van de oplossingen om de problemen waar de gemeente tegenaan loopt te keren. Een tijdelijke oplossing. ,,Het is kiezen uit twee kwaden. Je wilt iedereen die een vraag stelt direct en adequaat kunnen helpen en beantwoorden. Maar dat is nu niet aan de orde, mensen moeten nu lang wachten. Óf we blijven zo doorgaan en dan stapelen we de teleurstelling. Óf we draaien de kraan nu even dicht. De inschatting is dat drie maanden genoeg is. Het is geen prettig besluit. Maar wel helder en duidelijk naar de mensen toe. Dat het van kwaad tot erger gaat, willen we hiermee juist voorkomen. We creëren eventjes rust.’’

In het verleden fors bezuinigd

Daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij. De gemeente moet ook naar andere opties kijken, erkende Moorman. ,,Ja, we moeten meer mensen aannemen. Maar die zijn dun gezaaid. We gaan ook op een fundamentele manier naar de organisatie kijken. We zullen voorstellen om in te grijpen slash bij te plussen. In het verleden is fors bezuinigd in de organisatie, we gaan voorstellen om daar wat in te herstellen.’’