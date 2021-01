Burgemeester Buijs beveelt BOA's en politie in Oss direct boetes uit te delen bij overtreding coronaregels

OSS - De Osse burgemeester Wobine Buijs heeft BOA's en de politie opgedragen direct een boete uit te delen bij overtreding van de coronaregels. De tijd van waarschuwen is daarmee voorbij. Dat schrijft Buijs vrijdag in een open brief aan de inwoners van de gemeente.

In de uitgebreide brief, die te lezen is op de site van de gemeente Oss, somt Buijs de pijn van het virus en van de lockdown in haar eigen omgeving op. Verreweg de meeste inwoners houden zich volgens haar aan de regels. Tot nu toe werden de meeste overtredingen daarom met extra uitleg en een waarschuwing afgedaan. Slechts sporadisch ontstond er te grote drukte, zoals in natuurgebieden.

Toch loopt ook in Oss het aantal besmettingen nu op. ,,Deze week hadden we zelfs een dag met 60 nieuwe besmettingen", schrijft de burgemeester. ,,Daarbij komt de dreiging van de zeer besmettelijke Engelse variant. Eén ding is helder: als we zo doorgaan komen we er niet.”

Strenger handhaven

Met de introductie van de avondklok breekt wat Buijs betreft een nieuwe fase van de lockdown aan. ,,Strengere regels betekenen ook handhaving. Dat gaat hand in hand. Ik heb BOA’s en politie de opdracht gegeven om niet meer te waarschuwen, maar boetes uit te delen. Het kan niet meer anders, hoe vervelend dat ook voor iedereen is.”

Wie vanaf zaterdag ná 21.00 uur zonder geldige reden op straat is, kan een boete krijgen van 95 euro. De burgemeester roept alle inwoners op mee te werken aan wat hopelijk de laatste loodjes zijn. ,,Help het virus te bestrijden, houd je aan de regels. Voor de gezondheid van ons allemaal. Zodat we ‘s morgens weer op kunnen staan om te genieten van de dagelijkse dingen in het leven.”