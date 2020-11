Burgemeester Buijs bij kinderlintjes: waren álle kinderen maar zo

Melle heeft een grote broer, Mees, die al overleed voordat hij geboren was. Aan een energiestofwisselingsziekte. Melles vader Hans zamelt regelmatig geld in voor Energy4All, een stichting die geld probeert te genereren voor onderzoek naar de ziekte. ,,Dat wilde ik ook”, zegt Melle, ,,ik wilde ook fietsen.” Dus zetten zijn ouders een speciale inzamelingspagina op, en maakten ze reclame voor de actie van Melle, voor Mees. Hij zou fietsen van Ravenstein naar Batenburg. ,,Dat is zestien kilometer, op en neer. Dus acht kilometer heen, en acht kilometer terug”, weet Melle. Hij zamelde meer dan 3000 euro in, voor de fietstocht, die hij inmiddels ook al achter de rug heeft. ,,Dan kunnen ze medicijnen maken voor Energy4All”, legt Melle uit.

De jury was diep onder de indruk van de vastberadenheid en daadkracht van de vijf-jarige, en deed in het rapport dat door Mari-Anne Marijnissen van de SP werd voorgelezen, de suggestie om later mee te doen aan de Tour de France. Ook de burgemeester was danig onder de indruk van het kleine jongetje met grote daden. ,,Je broer zou trots op je zijn geweest.” In ruil voor de medaille, de oorkonde en de chocoladeletter die hij kreeg van burgemeester Buijs, had Melle een tekening gemaakt. Met bomen.