Burgemeester Buijs schreef mee aan VVD-programma: ‘Natuurlijk neem je dan de ervaring uit Oss mee’

Als Statenlid was Buijs eerder al eens betrokken bij het opstellen van het provinciale programma van de VVD. Deze rol in aanloop naar de landelijke verkiezingen is echter nieuw voor de burgmeester. ,,Het is logisch dat je daar iemand bij wilt hebben die elke dag met lokale zaken bezig is", zegt ze. ,,Waarom ze uitgerekend mij hebben benaderd, weet ik niet. Ik denk dat het wat te maken heeft met de prijs voor beste lokale bestuurder van vorig jaar.”