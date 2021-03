Burgemeester mag ouderlijk huis drugsduo Oijen sluiten

Dijkbewo­ners Ravenstein tegen bouw van kademuur: ‘Uitzicht op de Maas gaat verloren’

19 maart RAVENSTEIN - Dijkbewoners in Ravenstein protesteren met een petitie tegen de plannen voor een kademuur. In plaats van een uitzicht over de Maas kijken ze straks tegen een muur aan, zo hebben ze berekend. ,,Dit is een onacceptabele aantasting van ons woongenot.’’