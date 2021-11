Burgemeester Oss liep zelf voetbalkantine binnen om coronaregels te testen

Wijkagen­ten Bernheze voor een dagje ‘te huur’

BERNHEZE - Kleinwijk en de Kievitsweg in Nistelrode worden veel genoemd, net als de Weijen in hetzelfde dorp, maar er zijn ook veel Bernhezenaren die de politie graag eens een controle zouden zien uitvoeren op de Dorpsstraat in Loosbroek. Woensdag is de politie van Bernheze op afroep beschikbaar voor controles, rent-a-cop noemen ze het zelf, en het regent ideeën.

8 november