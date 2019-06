Burgemeester Oss mag terminaal zieke moeder toch uit woonwagen zetten

De familie van de vrouw heeft uiteindelijk niet aangetoond dat er een keiharde medische noodzaak is om haar in de woonwagen te laten, zo blijkt woensdag uit de einduitspraak in het slepende conflict.

Blokkeerde uitzetting

Begin mei blokkeerde de Raad na een spoedrechtszaak de uitzetting tot en met deze uitspraak in de bodemzaak. Hoewel de huisarts in een brief uit april van dit jaar er op wijst dat de vrouw terminaal ziek is, blijkt daaruit volgens het hoogste bestuursrechtscollege nog niet dat zij niet tijdelijk elders ondergebracht kan worden.

Quote Burgemees­ter mag van Raad van State sluitings­be­leid van drugspan­den zwaarder laten wegen

De Raad van State vindt dit keer dat de burgemeester het sluitingsbeleid voor drugspanden zwaarder mag laten wegen dan de menselijke toestand van de vrouw. De familie zal de vrouw nu uit de woonwagen moeten halen of ze zal door de gemeente met dwang verwijderd moeten worden.

Geen opvang

Eind vorig jaar al blokkeerde de Raad de sluiting van de woonwagen, omdat zorgstichting Brabantzorg nog geen opvang had voor de ernstig zieke bewoonster. De burgemeester wil de woonwagen plus washok aan de Brasem drie maanden sluiten, omdat de zoon een negental gram cocaïne in het washok van zijn moeder had verstopt.