Burgemeester Oss onder vuur om verre vliegreizen: ‘Geen woorden maar daden’

Martien R. kwaad over ontbreken­de dossiers, loopt weg uit rechtszaal

DEN BOSCH/OSS - Drie leden van de Osse woonwagenfamilie R. kunnen in hun cel nog steeds niet beschikken over hun dossier. Bij het gerechtshof in Den Bosch maakte Martien R. zich daar maandagmiddag zo kwaad over dat hij de zaal uitliep.

12 december