Burgemeester Oss: Ouders hadden aan dure merkkleding móeten zien dat zoons in drugs zaten

DEN HAAG/OIJEN - Een Oijens ouderpaar dat een woningsluiting voor drie maanden boven het hoofd heeft hangen had aan de peperdure Stone Island-garderobe van een van hun zoons moeten zien dat er iets niet in de haak was. Dit zei een woordvoerder van de burgemeester van Oss donderdag bij de Raad van State. Op de slaapkamer van een van de jongens werd vorig jaar bijna elf gram cocaïne en heroïne gevonden.

De burgemeester wil voor drie maanden het woonhuis verzegelen waar de ouders wonen met hun twee jongvolwassen zoons. Een gedeelte van de week verblijft er ook hun kleinkind van anderhalf. ,,Het zijn harddrugs. Daar zijn we streng in. Wij willen dat de buurt dat weet”, zei de woordvoerder.

Op straat

De ouders stapten twee maanden geleden vergeefs naar de rechtbank Oost-Brabant tegen het sluitingsbevel volgens de Opiumwet. Om te voorkomen dat het gezin op straat komt te staan vroegen ze donderdag een voorlopige voorziening aan de Raad van State. Die beslist over twee tot drie weken. De twee zoons van het stel kregen vorig jaar van de strafrechter allebei zes maanden. Het tweetal zou zich hebben aangesloten bij de plaatselijk bekende drugsdealer R.T., alias ’t Staartje.

Nooit op de slaapkamer

,,Wij wisten nergens van”, verklaarde de moeder bij de Raad van State. Ze kwam nooit op de slaapkamer waar het rek met 4.170 euro aan kleding stond en waar gripzakjes met drugs werden gevonden in een sok. Volgens de rechtbank had de jongen toen een uitkering. Onder het matras werd 2.500 euro aangetroffen en in een jas 415 euro. Alles werd in beslaggenomen en de kleren zijn verbeurd verklaard.

Strenger voor burgemeesters

De voorzieningenrechter gaat bekijken of de sluiting van de woning noodzakelijk is en of er geen onevenredig groot nadeel van komt voor de bewoners. De rechters van de Raad van State zijn flink strenger geworden voor burgemeesters. Zo moeten de gezagsdragers met een stevig verhaal komen dat de loop uit een pand moet. Want wat is dat eigenlijk, de loop?

Geen idee waarheen

Over de woning in Oijen zijn geen klachten of meldingen bekend van drugsgebruikers die aan de deur komen. Moeder zei verder geen idee te hebben waar het gezin heen moet. Vanwege corona en vader die in een risicogroep zit is logeren bij anderen uitgesloten. Het Verdihuis heeft een wachtlijst van acht weken. Tijdelijke huur van een woning kan het gezin niet betalen. Onevenredig dus, die sluiting, zei de advocaat van het gezin. Dat er geen geld is voor een tijdelijke huurwoning hebben ze volgens de burgemeester nog steeds niet aangetoond. ,,In Oss is een sociaal team om ze te helpen en tijdelijk antikraak wonen kan ook’’, zei de woordvoerder.