Burgemeester Oss wenst nabestaanden Arie den Dekker sterkte in videoboodschap: 'We zijn jaren bezig geweest om hem te helpen'

Buurtbewo­ners schonen omstreden paadje in Schaijk dan maar zelf op

18:05 SCHAIJK - Een paar buurtbewoners hebben het heft in eigen handen genomen en sloot en pad in de Willevenstraat in Schaijk zelf helemaal opgeschoond. De actie volgt op het nodige geruzie over de openbaarheid van dit pad.