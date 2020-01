Burgemeesters dromen altijd over een nieuw Oss

Voor die windmolens en zonneparken zijn de handen voorlopig nog niet op elkaar, al kunnen we die nieuwe energiebronnen goed gebruiken. Er wordt gemopperd over het verlies van landelijkheid. Iedere tijd kent zo zijn problemen. Vijfenzeventig jaar geleden werd er gemopperd over de lelijke fabrieksschoorstenen, terwijl die nou juist een teken waren van bedrijvigheid en niet gemist konden worden.



Dat gemopper stak de kop op ­nadat burgemeester Louis de Bourbon in 1945 in een vergezicht over ‘het nieuwe Oss’ had aangekondigd dat ‘een der bekwaamste stedenbouwkundigen van Nederland’ voor Oss een veelomvattend uitbreidingsplan zou maken.