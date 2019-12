Burgemeesters van drie generaties krijgen bijzonder plakboek in Oss: ‘Je wilt er echt voor gaan zitten’

Nee, zo vaak lopen de burgemeesters van Oss elkaar niet tegen het lijf, bekent Herman Klitsie. En dat is maar goed ook, volgens de eerste burger van 2001 tot 2011. Anders ga je elkaar alleen maar in de weg lopen. Des te specialer is het daarom dat er maandagmiddag niet twee, maar zelfs drie (voormalig) burgemeesters van Oss bij elkaar zaten in de trouwzaal van museum Jan Cunen. Al is Klitsie zelf niet onder de indruk. ,,Bekeken op 600 jaar historie valt het wel mee toch, die 35 jaar dat we samen burgemeester waren.”