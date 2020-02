Burgemeestersverkiezing zet heel Herpen weer op z'n kop

De teams zijn de hele dag in touw met gadgets en liedteksten uitdelen en de vrouwen ervan overtuigen dat hun kandidaat de beste is. Daarvoor hoeven de kandidaten niet eens het best te kunnen zingen onder begeleiding van de Bônlander Hofkapel. Het gaat erom origineel voor de dag te komen, en daarin slaagden beide clubs heel aardig.

Timo, lid van CV Lek Me Vesje, liet zich vergezellen door een enorm, in paarse kledij gestoken, geschminkt gospelkoor. Eens was hij misdienaar, nu presenteert hij zich als pastoor met de slogan: ‘Vrouwen wilde feesten het heel jaar door? Stem dan op Timo de 'heilige’ pastoor’. In feite is hij keeper bij Herpinia, woudloper bij het indianenkamp en student op Avans.