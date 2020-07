Burgerinitiatief Heesch wil échte horeca in De Pas

HEESCH - Een sterk en commercieel gedreven café in De Pas is veel meer een verrijking dan een bedreiging voor de overige horeca in Heesch. Met deze stelling rakelt 'Burgerinitiatief 13.445 x De Pas' een debat op zoals dat in Oss woedt over De Groene Engel.

Mag een gesubsidieerd cultuurcentrum een stevig terras buiten zetten of een populair eetcafé huisvesten dat concurreert met andere zaken in stad of dorp? Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is er doorgaans niet happig op. De afdeling Bernheze mengde zich pas dan ook met een brief vol zorgen in de discussie over de vernieuwingsplannen van De Pas, het cultureel centrum van Heesch. Er moest wel 'een gelijk speelveld' blijven, trapte afdelingsvoorzitter Jeroen Verhoeven op de rem.

Het 'Burgerinitiatief 13.445 x De Pas', dat zich gedragen voelt door tientallen Heesche verenigingen en honderden burgers, pleit nu echter expliciet voor commerciële horeca in de toekomstige Pas. Die zou ook een theaterfunctie moeten houden. De motivatie: meer volk op de been en meer leven in de brouwerij is goed voor Heesch en zeker voor de horeca.

Een rondje gemaakt

Volledig scherm Cultureel centrum De Pas met rechtsd aarvan de bibliotheek van Heesch. © Van Assendelft Fotografie Volgens Arend-Jan Top, woordvoerder van '13.445 x De Pas', denken de meeste horecabazen in Heesch er zo over: ,,Dat weten wij omdat we een rondje gemaakt hebben langs de cafés en eetgelegenheden. Niet iedereen is vóór maar de meesten zien het wel zo.''

De opmerking van '13.445 x De Pas' over horeca staat in een pleidooi voor meer inhoudelijke aandacht voor het cultureel centrum van Heesch. De hoog opgelopen discussie tussen gemeente en dorpshuisbestuur gaat te veel over geld en dogma's, vindt het burgerinitiatief. Beide partijen staan met de hakken in het zand. Intussen luisteren ze te weinig naar wat de gebruikers, de Heesche mensen, weten en willen.

Schappelijke koffieprijs

De opvatting over horeca in De Pas is daar een voorbeeld van. Top: ,,Daar is niks geheim aan. We hebben gewoon vragen gesteld die iedereen kan stellen.''

De leiding van De Pas wil snel een dubbele vergunning, een paracommerciële en eentje voor echte horeca. Dan kan de koffie schappelijk geprijsd zijn voor verenigingen achterin, terwijl de horecahoek aan de voorzijde gasten lokt met luxe en duurdere cappuccino's.

‘Er mijn best voor doen’

Van Fred Schel van brasserie 't Oude Raadhuis, zowat buurman van De Pas, zou het zo mogen worden. ,,Maar dan moet het eerlijke concurrentie zijn'', toont hij ook begrip voor het KHN-standpunt: ,,Al komen er zes terrassen bij in Heesch, ik zou het toejuichen en er mijn best voor doen dat klanten ook bij mij blijven komen. Maar het moet dan niet zo zijn dat ze bij De Pas dankzij subsidie de koffie goedkoper kunnen schenken.‘’

Volledig scherm Terras bij het oude raadhuis in het centrum van Heesch. © Maarten van den Hurk / BD

Voor wethouder Rein van Moorselaar wordt het vraagstuk over horeca in De Pas niet makkelijker door de inbreng van '13.445 x De Pas': ,,Het is mooi dat zij dit uitgezocht hebben. Maar ik heb pas de afdelingsvoorzitter van KHN op gesprek gehad en hij vertelde het omgekeerde. Daar heb ik ook rekening mee te houden.‘’

Van Moorselaar wil eind augustus een voorstel voor de toekomst van De Pas klaar hebben.