BurgerMe wil als eerste hamburgerketen naar Oss, nu alleen de franchiser nog

Juist het ontbreken van een McDonald's, Burger King of KFC maakt Oss extra interessant voor BurgerMe. ,,Natuurlijk doen we eerst marktonderzoek", zegt Tim Meijers van BurgerMe Nederland. ,,En het feit dat we hier de eerste in dit segment zouden zijn, is een pré. Daarnaast kijken we naar het aantal inwoners binnen een straal van vijf kilometer, het gemiddelde inkomen en het aantal jongen mensen. Op al die zaken scoort Oss gewoon heel goed.”