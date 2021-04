Business Gala Oss afgelast, voor het tweede jaar op rij

Nieuwe kritiek op arbeidsmi­gran­ten in City Hotel: ‘Past niet bij woonboule­vard Raadhui­slaan’

30 maart OSS - De Osse afdeling van D66 is tegen het huisvesten van arbeidsmigranten in het City Hotel aan de Raadhuislaan in Oss. De partij vindt dat de Raadhuislaan een woonboulevard moet worden en dat de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten dan geen passende ontwikkeling is. Ook de Osse SP-fractie liet eerder al weten zich zorgen te maken over deze vorm van huisvesting van arbeidsmigranten.