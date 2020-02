Busje gaat in vlammen op in Oss

Oss trapt carnaval zingend af met Ameezing

16 februari OSS - ,,Wat zullen we drinken, zeven dagen lang!” Kapel Kiep Kwajt verwelkomt honderden kleurig verkleedde Ossenaren in de Groene Engel voor dé aftrap van carnaval. Ameezing is ooit begonnen als vervanging van de pronkzitting en nu al jaren een geliefd feest in Oss.