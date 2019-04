Buurman wilde Tesla blussen met tuinslang: niet verstandig, aldus de brandweer

Hoewel het risico relatief laag is, is er zeker kans op elektrocutie. Het is niet per definitie gevaarlijk om een Tesla te blussen met water, maar het hoofd risicobeheersing van de Veiligheidsregio Brabant-Noord raadt het wel af.

,,Een Tesla nathouden als de auto ernaast in brand staat kan gewoon. En een brand bij een achterwiel kun je ook gerust blussen. Maar op het moment dat je ín een auto gaat blussen, durf ik niet te voorspellen wat de risico's zijn‘’, zegt Bandsma.

Volledig scherm Van de voorkant van de Tesla was na het blussen niet veel meer over. © Gabor Heeres

Eerst loskoppelen

Ook de brandweer is voorzichtig op het moment dat er brand woedt in een elektrische auto die aan de laadpaal hangt. Uit de paal komt een hoog ampèregehalte; aanraking - of geleiding van de stroom via water - kan dodelijk zijn.

Sinds een jaar of tien geleden de eerste elektrische auto's de weg op gingen, heeft de brandweer daar speciale procedures voor. Zeker als er geen mensen in zitten, moet de auto altijd eerst worden losgekoppeld. Dat kan normaal alleen met de magnetische sleutel van de eigenaar zelf. Als die niet in de buurt is, kan het bedrijf achter de laadpalen dat op afstand doen. De brandweer belt daarvoor met het nummer dat op de paal te vinden is.

Pas als de stroomkabel los is, kan er geblust worden. Het grootste gevaar voor elektrocutie is dan geweken, al blijft het voor een particulier onverstandig om te doen. Bandsma vergelijkt het met het blussen van een stopcontact in een huis. Op het moment dat water en elektriciteit bij elkaar komen, ontstaat vaak kortsluiting en klapt de stroom eruit.

In een waterbak

Volledig scherm De brandende auto in Breda moest ondergedompeld worden in water om de brand geblust te krijgen. © MaRicMedia/Perry Roovers Dat het niet altijd zo gemakkelijk gaat, bleek vorige week in Breda. Daar werd de brandweer gedwongen tot grovere maatregelen bij een brand in een elektrische BMW. Een accu vatte vlam, en het lukte het de brandweermannen maar niet om het vuur te doven. Daarom werd de auto in zijn geheel in een container vol water gezet. Pas toen de zuurstof weg was en de temperatuur gedaald, ging het vuur uit.



Ook bij ongelukken met elektrische auto's moet de brandweer anders te werk gaan dan bij gewone auto-ongelukken. Bandsma: ,,Als een auto tegen een boom is gereden, moeten we heel zorgvuldig te werk gaan. Voor we bijvoorbeeld in de auto gaan knippen, moet hij zijn vrijgeschakeld van stroom.‘’

Hulplijn

Veel brandweermannen hebben daarvoor inmiddels wat parate kennis, maar er is ook altijd een hulplijn met een fabrikant. Daar kunnen ze per auto specifieke informatie opvragen over de beste manier waarop ze ermee moeten omgaan.