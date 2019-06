Buurt Heesch vraagt gemeenteraad om vetorecht tegen windmolens niet op te geven

De buurtschappen Zoggel en Achterste Groes merken nu op dat ze zich overvallen voelen door de omvang van de plannen voor Heesch West. ‘Dat we het industriepark kregen was bekend, echter we krijgen nu wel veel meer in onze achtertuin: zonnepark, windmolens, hoge bebouwing en categorie 5 industrie. Dit tast de leefbaarheid in onze buurtschappen ernstig aan en geeft ons het gevoel dat we het afvoerputje van de regio zijn’, stelt woordvoerder Henk Verstegen in de brief.