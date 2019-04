Buurt is parkeeroverlast Action in Oss-Zuid beu: ‘Het is gewoon een ramp’

,,Het is hier drukker dan op de Heuvel.” Jopie Ramakers staat voor zijn huis annex winkeltje met tweedehands goederen aan de Oude Molenstraat in Oss. Een grote pylon markeert zijn oprit. ,,Haal ik die pylon weg, dan staat er zo een auto geparkeerd en kan ik er niet in of uit.” De gele trottoirband en tegels met de letters NP erop hebben nauwelijks effect op de vele bezoekers van de Action aan de overkant van de straat. Met name in de weekeinden verandert de straat in chaotisch verkeerstafereel, weet Ramakers. ,,Het is gewoon een ramp. En de handhavers van de gemeente doen er niks aan.”