Buurt komt zelf met acht maatregelen voor veiligere fietsstraten in Oss-Zuid

Mishande­ling vriendin levert Berghem­naar twee weken cel op

3 juli DEN BOSCH/BERGHEM - Een 23-jarige man uit Berghem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken voor de mishandeling van zijn vriendin in Den Bosch. Daar kwamen nog eens acht weken bij, omdat hij nog in de proeftijd van een oude straf liep.