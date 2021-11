Buurt vreest dagelijks verkeersinfarct na komst Nicolaasschool: ‘Weg nu al elke spits potdicht’

Sportcen­trum Berghem maakt plaats voor woningen, onder anderen kegelaars moeten nieuwe plek zoeken

BERGHEM - Nooit kwamen er zoveel mensen naar het sportcentrum in Berghem als dit jaar. Maar dat was voor een vaccinatie tegen corona. De pandemie is een belangrijke reden voor de eigenaresse om de zaak te verkopen aan een projectontwikkelaar.

15 november