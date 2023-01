Cabaretier Van de Veerdonk opent theater in Geffen: ‘Wie verbouwt nou alleen z'n voorgevel voor drie ton?’

Stille Getuigen Notabelen met geld mochten vrij jagen op groot en klein wild om er daarna vol trots mee op de foto te gaan

OSS – Op wolven mag je niet schieten. Op ratten juist bij voorkeur, al mag je die ook in een val lokken. De vossenjacht bij Oss kwam al in 2008 onder vuur te liggen van milieugroeperingen en volgens een ministeriële regeling mag er nu in drie provincies niet meer op hazen worden gejaagd en in heel Nederland niet meer op konijnen. Is jagen nog wel leuk?

