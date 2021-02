Cadeautje van Bernheze voor jeugdcarnaval: 500 euro per kern

Column Net zoveel zin in school als vroeger in vakantie

7 februari Ze is er nog niet, de sneeuw, maar tegen de tijd dat deze column in de (digitale) kattenbak ligt, ligt er als het goed is een mooi dik knerpend pak. Ik heb al gezien dat de slee voor het grijpen ligt in de schuur, en dat alle sneeuwlaarsjes die we in huis hebben te klein zijn.