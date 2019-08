Camilla Blue uit Lithoijen en haar ‘mini-me’ in één clip

'An unhappy childhood is a writers goldmine': die uitspraak van de schrijver Graham Greene zou zomaar kunnen gelden voor zangeres Camilla Blue, artiestennaam van de in Lithoijen opgegroeide Joyce Deijnen (25). Ze staat aan de vooravond van de release van haar nieuwe single 'When I get home' met bijbehorende videoclip, opgenomen in de Megense Gevangentoren.