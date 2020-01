Camping wacht onderzoek naar bommen en bodemschatten niet af en vertrekt uit Ravenstein

Het betreffende terrein, tussen de Maasdijk en de stadsgracht die ter plekke wordt aangeduid als De Pollepel, is nadrukkelijk in beeld voor de bouw van een nieuwe gemeenschapshuis. Het gemeentebestuur van Oss trekt nu 170.000 euro uit voor het bodemonderzoek. Dat terwijl nog niet honderd procent vaststaat dat het nieuwe gemeenschapshuis daadwerkelijk op deze plek komt.

,,De bevolking van Ravenstein heeft een sterke voorkeur uitgesproken voor deze locatie. Willen we weten of er daadwerkelijk kan worden gebouwd, dan moeten we dit onderzoek uitvoeren”, verklaart Den Brok, die zelf ook geschrokken is van de kosten. ,,Zelfs als het nieuwe Vidi Reo hier niet komt, is dit geen weggegooid geld. Het terrein is in het verleden in beeld geweest voor andere doeleinden, zoals het doortrekken van de stadsgracht en herstel van de vesting. Ook dan is bodemonderzoek noodzakelijk. We hebben daarom besloten nu even door de zure appel heen te bijten.”