Canadese scholieren leren in Oss over de strijd van hun landgenoten in 1944

31 cadetten van de kostschool in Windsor (Nova Scotia) wonen deze week de herdenking van de bevrijding in Oss bij. Ze zijn in de leeftijd van 14 tot 16 jaar en zijn afkomstig uit allerlei windstreken en landen. ,,De meeste worden geen militair. Ze volgen alleen het cadettenprogramma op onze school, waar ze onderricht krijgen in organisatie en leiderschap”, aldus Lakes.

De cadetten eten en slapen deze dagen bij leeftijdsgenoten van het Maaslandcollege. ,,De beste manier om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen is door een paar dagen in één huis te wonen", verklaarde rector Ivo Vis in zijn welkomstwoord. Burgemeester Wobine Buijs gaf een korte geschiedenisles over de bevrijding van Zuid-Nederland, waar de Canadese eenheden vooral strijd hebben geleverd in West-Brabant en Zeeland. In totaal kwamen bij de slag om de Schelde ruim twaalfduizend geallieerde soldaten om, waarvan de helft afkomstig uit Canada. De reden dat de cadetten hun uitwisseling niet met een school in Zuidwest-Nederland hebben gepland is eenvoudig. Lakes: ,,Veteraan Paul Kavanagh kwam met dit idee. Zijn vrouw is een zus van burgemeester Wobine Buijs.”

Woensdag gaan de jongeren met hun begeleiders naar de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. ,,In Canada herdenken we altijd bij een cenotaaf, een grafmonument zonder stoffelijke resten. Die zijn hier in Europa gebleven.” Donderdag lopen de cadetten in vol ornaat mee in de parade naar het herdenkingsmonument aan de Prof. Regoutstraat in Oss.