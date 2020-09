Canon van Berghem stopt: ‘Te veel gedoe met auteursrechten en privacywet’

Dijkbewo­ners Lith genieten even van geruisloze pont: ‘Oordoppen kunnen uit’

9 september LITH - ,,Een verademing is het. Ik hoef 's nachts geen oordoppen meer in.” De oren van Felix Bouw hebben sinds een week vakantie, nu het veer over de Maas bij Lith tijdelijk is vervangen door een reservepont. Bouw en andere dijkbewoners willen dat deze pont blijft. ,,Gebruik die andere maar als reserve.”