Caravans in woonwagenkamp Heesch mogen voorlopig blijven

‘Doorrijder’ Berghemse­weg Oss: ‘Dit kan ik mezelf niet vergeven’

15:16 DEN BOSCH/OSS - ,,Ik kan duizend keer sorry zeggen, ik kan een zak geld geven, maar ik kan mezelf dit niet vergeven. Auto rijden is voor mij verleden tijd.” Dat zei de 40-jarige man die met oud op nieuw in dronken toestand op de Berghemseweg in Oss een 28-jarige vrouw ondersteboven reed vanmiddag in de rechtbank in Den Bosch.