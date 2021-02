Carnaval in lockdown; hossen in de huiskamer

Voor 11,11 euro krijg je een thuispakket met daarin alle benodigdheden om ten volle te kunnen deelnemen aan het online festijn. ,,Het wordt echt heel leuk", voorspelt Esther Kaales, voorzitter van Stichting Carnavalsviering Heesch. ,,Het is echt een live show vanuit 't Tunneke, er is een quiz, mensen kunnen prijzen winnen en we kronen Koning Corona.”

Ook de Moeslanders (Schaijk) kunnen carnaval op afstand vieren. Hier is het feest in één zaterdagmiddag en -avond gepropt. Geen grootse optocht op maandag of Goapmerrege de dag erna. En natuurlijk ook geen bruisend feest in De Potter of De Raaf. In plaats daarvan kunnen de carnavalsvierders online kijken naar de verkiezing van Moeslands Mooiste, de Moeskoningin en een documentaire over het Moesland. Verder is er een muziekbingo en een carnavaleske quiz.