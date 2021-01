Carnaval niet schouder aan schouder te vieren, maar kleinschalige alternatieven nog níet afgelast

Osse parochies gaan elkaar nadrukke­lijk de helpende hand bieden: ‘We versterken elkaar’

8 januari Het klikt tussen pastoor Roland Kerssemakers en de nieuwe pastoor René Aarden in de gemeente Oss. De twee Osse parochies gaan elkaar nadrukkelijk helpen. ,,We willen een zo optimaal aanbod voor al onze parochianen.” In de praktijk komen er een stadsparochie en een dorpenparochie.