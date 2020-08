Carnavalsgroep 't Kumt Goed uit Overlangel kiest voor Keent

Eigenaar groothan­del Berghem alsnog vervolgd voor ‘schokkende record­vangst illegale handels­waar’

21:28 BERGHEM - De ‘schokkende recordvangst’ van illegale handelswaar in een groothandel in Berghem leidt na vier jaar alsnog tot een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie denkt genoeg bewijs te hebben om de eigenaar van groothandel Timmers Gems in het Brabantse dorp te vervolgen. De rechtbank trekt in oktober twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.