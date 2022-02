Carnavalswinkels in Oss en Berghem puilen nog niet uit: nog even snel embleem gemaakt ‘We meuge wir’

Carnavalsoutfitje scorenOSS/BERGHEM - De carnavalswinkels in Oss en Berghem puilden zaterdag niet uit met winkelende feestneuzen die nog snel even een nieuwe outfit wilden scoren. ‘De carnavalsvierder wacht nog even de eerstvolgende persco af’.

Ze bleken na twee afgelaste carnavalsedities uit hun kloffies te zijn gegroeid. En dus mogen de zesjarige Nomi en haar broertje Gion, die vier vingertjes opsteekt, met mams mee naar de carnavalswinkel van Bloem in Berghem. ,,Noem mij gerust vaste klant hier”, bekent moeder Juliette van de Leemput uit Oijen en somt meteen maar even op wat haar kinders zojuist uitzochten. Nomi gaat richting Vastenavond als Sneeuwwitje door het leven en Gion maakt carnaval veilig als politieagentje. Mét confetti-shooter. ,,En zelf heb ik ‘n pilotenpak op de kop getikt. Kozen zij voor me uit.”

Een rustige zaterdag

Nee, het hing bij d’n Bloem niet met de beentjes buiten, zoals ooit vóór corona, constateert Juliette, zelf fervent carnavalist én actief lid van cv Doe Mar Dillies. En da’s een gevolgtrekking die mede-uitbater Patricia van Wijk-Bloem tussen de carnavalsspullen kan beamen. “Ja, het is echt wel ‘n rustige zaterdag. Normaal gesproken staan de klanten hier rijen dik tot achter in de winkel te wachten om af te rekenen. De carnavalsvierder wacht, denk ik, toch de eerstvolgende persco af.”

Dan resten er nog amper twee weken om de boel te verkopen, verzucht Patricia. En ze verhaalt over ‘zes bussen aan kleding’ die nog in het magazijn liggen. En over de pop-upstore van de Bloemetjes in Gennep die ze 2022 niet eens openden. ,,Gelukkig gaat het kindercarnaval op de scholen vooralsnog wel gewoon door. Die kleintjes willen toch allemaal een pakje.”

Bij de door Peter en Rita van Lieshout inderhaast gehuurde winkelruimte aan het Osse Walplein is het rond twaalven drukker. Vier weken geleden hakte het echtpaar de carnavalsknoop door om, nu hun zaak aan de Kerkstraat verbouwd wordt, tóch de verkleedkist te openen. ,,Een jasje, ‘n dasje, ‘n paar handschoenen en je kunt zo het buitencarnaval in”, lacht Rita en vertelt over enkele snelle binnenwippers die met spijt in het hart kwamen bekennen dat ze voor eind februari een reisje hadden geboekt. ,,En nu kan carnaval toch doorgaan, ja. Die baalden dus.”

Peter vult aan dat de voorraad van vorig jaar nu ook weer in de schappen ligt of aan de rekken hangt. En hij voorspelt dat het op te pimpen jasje het nieuwe uiterlijk van carnaval zal gaan bepalen; zelfs Oeteldonk-exemplaren gaan hier in Oss grif van de hand. Hij ontwierp speciaal een eigen embleempje met het welluidende motto ‘We meuge wir’.

De vroege twintigers Wouter van Tuijl en Sanne van Ettinger, kunnen in Oss niet slagen en gaan zo meteen nog even naar Berghem. ,,Hij wil ‘iets’ zijn. Dus zoeken we een complete outfit”, legt Sanne uit. ,,En zij gaat voor Steam Punk”, lacht Wouter. ,,Maar hier zie je vooral die jasjes. En met zo’n Osse sjaal ga ik in Geffen niet over straat.”