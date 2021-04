Caroline Smulders showt zonneauto Nuna Phoenix op haar oude basisschool De Kiem in Heesch

HEESCH - Caroline Smulders was even terug op haar oude basisschool De Kiem in Heesch. En ze had iets heel bijzonders meegenomen: de Nuna Phoenix.

Het is de nieuwste versie van de zonneauto waarmee het Vattenfall Solar Team al zeven keer wereldkampioen werd. Vorig jaar zette het team met de Phoenix een nieuw wereldduurrecord zonneracen neer: in twaalf uur reed de wagen meer dan 924 kilometer, zoevend op niets anders dan de kracht van de zon.

Zeventien TU Delft-studenten

Het Solar Team is een steeds wisselende groep van zeventien studenten van de TU Delft. Elke twee jaar bouwen ze zelfstandig een nieuwe zonneauto waarmee ze tegen andere teams racen. Dit jaar maakt electrical engineer en student technische natuurkunde Caroline Smulders deel uit van het team. ,,Om zo’n race te winnen, moet je echt pushen tot het einde. Elke millimeter telt’’, zei Smulders eerder in deze krant. ,,Dat zorgt ervoor dat er elk jaar nieuwe snufjes uitgevonden worden, die doorsijpelen in allerlei technische startups in de normale wereld. De wereld heeft er uiteindelijk dus profijt van.’’

Tijdens de Bridgestone World Solar Challenge 2019 in Australië brandde zonneauto NunaX geheel af, met nog 300 kilometer te gaan en een eerste plek in het klassement. De studenten bouwden daarom in 2020 in recordtijd een nieuwe auto, waarmee het team ‘uit de as wil herrijzen’. Deze nieuwe zonneauto, die vandaag op De Kiem te zien was, draagt daarom de naam Nuna Phoenix.

Ontwerpwedstrijd voor racehelm

De leden van het Solar Team bezoeken ieder jaar verschillende scholen in Nederland, nemen een van hun zonneauto’s mee en leggen uit hoe ze die hebben gebouwd. Ook vertellen ze over zonne-energie, duurzaamheid en techniek. Aan hun bezoek is een ontwerpwedstrijd verbonden. Dit jaar dagen ze de leerlingen uit een racehelm voor de coureurs te ontwerpen. De beste inzendingen worden daadwerkelijk uitgevoerd en gedragen tijdens de race, al gaat die dit jaar niet door. De studenten zoeken nog naar een alternatief.