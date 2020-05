Carool Meijs neemt afscheid van BrabantWonen in Oss: ‘Met SP in college hadden we meer te bouwen’

Hij kan een verhaal vertellen bij honderden huizen en andere gebouwen in Oss en omgeving. Niets is zomaar gekomen zoals het is. Daar is Carool Meijs zich meer dan enig ander van bewust. Dat er nu een groot aantal sociale huurwoningen in het prestigieuze Berghkwartier zijn, kwam door de laatste crisis op de woningmarkt. Projectontwikkelaar Bouwfonds was blij dat BrabantWonen het complex De Reders overnam, want geen hond wilde op dat moment nog kopen. Zo sloeg de corporatie in die jaren ook haar slag in de Piekenhoef en met de Vissershof, het appartementencomplex naast de Visserskerk.