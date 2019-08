Carrièreswitcher Thea van Leeuwen: ‘Het werken in de zorg mis ik niet, dit is nu mijn passie’

Thea van Leeuwen-Spanjers (54) uit Herpen wist eigenlijk al heel lang dat ze eens haar droom waar zou maken. De vraag was alleen wanneer. Op een bankje in de bloementuin geniet ze van een glas muntthee, uiteraard van munt uit eigen tuin. ,,We hebben hier verschillende tuinen aangelegd, waaronder een pluktuin, een vlindervallei en een bostuin met een blotevoetenpad. Ik zeg altijd tegen gasten: voel je thuis, pluk lekker frambozen, bessen, geniet. Thea werkte jaren in de zorg, eerst als verzorgende en later als teammanager. Vier jaar geleden zegde ze haar baan op en ging ze vol voor haar droom: hier, in haar ouderlijk huis, begon ze gastenverblijf Het Voorhuis. Een groepsaccommodatie voor acht tot tien personen midden in de natuur. Gasten hebben het hele voorhuis tot hun beschikking. Zelf woont ze met haar man Tom in het achterhuis, dat ze in de stijl van de oude schuur die hier stond hebben gebouwd.