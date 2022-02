Carrousel Uden opent zaterdag uit protest de deuren: ‘Jongeren snakken ernaar om weer uit te kunnen gaan’

Huisartsen­post Oss dicht vanwege hoge uitval personeel door coronabe­smet­tin­gen

OSS - De huisartsenpost in Oss is deze week gesloten door het grote aantal coronabesmettingen onder het personeel. Besloten is daarom om de zorgverlening voorlopig te concentreren in Uden en Den Bosch. De sluiting duurt in ieder geval tot en met vrijdag 11 februari.

7 februari