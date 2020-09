Catcher van Oranje leert Cardinals fijne kneepjes van het vak

Bij de ingang van het sportcomplex van Cardinals sleutelt deze maandagmiddag een man aan de poort. Zijn gezicht staat op onweer: het lijkt wel of zijn werk hem enorm verveelt. Het ligt toch anders, zo horen we even later. ,,We hebben vannacht bezoek gehad", zegt voorzitter Maria van Kilsdonk. ,,Uit een container zijn een bladblazer en een tractor weggehaald."

Dat is een domper voor wat een mooie dag voor de Osse honk- en softbalvereniging zou moeten zijn. Immers, om even over drieën meldt Gianison Boekhoudt zich op het sportpark. De 30-jarige catcher van Curaçao Neptunes uit Rotterdam zal voor de jonge aanwas van Cardinals een clinic verzorgen, met slaan als speerpunt.

Druk is het nog niet. Kan niet anders, de meeste aspiranten en junioren zitten nog in de schoolbanken. Dat geldt niet voor Mick van Kilsdonk (15). Gespijbeld heeft hij niet, ook is hij niet door zijn moeder - de 'eerste vrouw' van Cardinals - gepusht om mee te doen. Ma vond het leuk om hem een privéles cadeau te doen. Immers, haar zoon houdt van honkballen.

Veel kracht

Dat presentje wil Mick maar al te graag uitpakken. ,,Slaan kan een stuk beter", zegt hij. ,,Het is erg lastig om de snelheid van de bal in te schatten. Ik hoop er wel iets van te leren." Dat kan bijna niet anders. Boekhoudt is een topper - hij speelt in het Nederlands team. Bovendien mag Mick 's avonds, als er nog eens drie sessies van anderhalf uur op het programma staan, nog een keer aanschuiven. Dan niet met twee honkballers, het clubje is dan uitgebreid tot vijf.

Tien voor half vier, Mick en Gianison gaan de slagtunnel in. Tien minuten lang mept hij in het luchtledige, met een resistance-knuppel. Die bestaat uit vier bladen, daardoor moet je veel kracht zetten bij het zwaaien om de luchtweerstand te overwinnen. Zijn moeder: ,,Als Mick dadelijk met een echte knuppel gaat meppen, moet dat hem makkelijker afgaan."

Genoeg te corrigeren

Inderdaad, dat gaat goed. Maar de bal ligt op een batting tee - een paaltje - en wordt dus niet aangegooid. Toch valt er genoeg te corrigeren. Zijn achterste voet staat verkeerd. Gianison draait die een kwartslag, zodat die recht naar voren wijst, laat hem balanceren op de bal van zijn voet.

Een paar keer herhaalt hij dat. ,,Bij het slaan is de stabiliteit van je benen het belangrijkst", doceert de Rotterdammer. ,,Je kunt bij het slaan wel goed timen, maar als het fundament, je benen dus, slap is, komt die bal niet ver."

Dat slaan in deze clinic zo veel aan bod komt, is niet meer dan logisch, vindt de Oranjeklant. ,,Een ronde bal raken met een rond slaghout en ook nog eens op snelheid gegooid, is heel erg lastig. Honkbal is daarom niet voor niets de moeilijkste sport ter wereld."

Trainers maken aantekeningen

Wat ook geen sinecure is: binnen Cardinals de kennis van techniektraining behouden. De voorzitter: ,,We spelen niet zo hoog, dat werkt al niet mee. Dus hebben we voor deze clinic gekozen. Onze trainers zullen er vanavond ook bij zijn. Aantekeningen maken, beelden schieten; met die kennis gaan ze aan de slag."

Als het aan Van Kilsdonk ligt, komt international Boekhoudt komende winter terug. ,,Maar dan voor de winterschool. Zes tot acht weken trainen ze dan binnen, ook met andere professionals. Infielders, outfielders."

Dan mogen ook honkballers van andere clubs inschrijven. Boekhoudt, die twee jaar geleden de winterschool in het leven riep, kan nog niets beloven: ,,Er is vanuit Brabant meer belangstelling."

Vak van maken

De honkballer is druk met zijn carrière. Daardoor is het geven van clinics, zeker midden in de competitie, passen en meten. De interesse groeit. ,,Misschien kan ik hier later mijn vak van maken. Het is mooi als ik mijn interesse over kan dragen aan de jeugd."