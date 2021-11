Cathelijne Beekmans wordt de nieuwe rector van het Maaslandcollege in Oss

OSS - Cathelijne Beekmans-Gommers wordt de nieuwe rector van het Maaslandcollege in Oss. Zij is nu nog locatiedirecteur aan het Citadel College in Lent en begint op 1 februari als rector in Oss. Zij volgt Ivo Vis op die 1 september 2021 stopte als rector van de school.

Cathelijne Beekmans (1970) studeerde medisch technische microbiologie (Middelbaar Laboratoriumonderwijs) in Eindhoven. In 1994 rondde ze de tweede graadsopleiding biologie af en in 2005 behaalde zij haar master eerstegraads biologie.

Tussen 1997 en 2000 werkte ze als docent biologie, nask en ANW op verschillende scholen in het land. Tot 2005 was zij werkzaam op het Rodenborch-College in Rosmalen als docent en mentor, waarna zij naar het Westeraam in Elst ging als docent, mentor, decaan en vervangend afdelingsleider. In 2008 werd Cathelijne afdelingsleider aan het Liemers College, locatie Heerenmäten in Zevenaar. Sinds 2013 werkt zij op het Citadel College in Lent. Eerst als afdelingsleider vmbo-t bovenbouw en vanaf 2018 als locatiedirecteur van de locatie Griftdijk.

Cathelijne Beekmans is 51 jaar, geboren in Den Bosch. Zij is getrouwd en moeder van vijf kinderen in de leeftijd van 9 tot 20 jaar. Ze woont met haar gezin in Arnhem. Over haar nieuwe functie bij het Maaslandcollege: ,,Ik vind het een eer dat ik rector mag zijn van het Maaslandcollege. Een mooie school met veel ruimte om maatwerk te bieden aan de leerlingen.”