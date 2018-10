CD Kiosk in Oss versiert optreden van Björn van der Doelen in winkel

Ossenaar viel man aan om racisti­sche opmerking

9:02 DEN BOSCH/OSS - Een 46-jarige Ossenaar greep op 9 maart 2017 'met kracht' een man vast in de nek en kneep diens keel dicht, omdat het slachtoffer een racistische opmerking zou hebben gemaakt. Politierechter C. Scheele legde de verdachte gistermiddag in Den Bosch een werkstraf op van 40 uur voor 'mishandeling'. De Ossenaar kwam zelf niet op zijn rechtszaak opdagen. Hij had eerder wel het feit bekend.