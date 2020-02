Cd's van Osse bieb vliegen de deur uit: ‘Ben hier jaren niet geweest’

De openbare bibliotheek in Oss neemt afscheid van de muziek-cd als uitleenobject en doet er een kleine vijfduizend in de verkoop. Tegen de tijd dat de bieb zaterdagochtend zijn deuren opent hebben zich al zo'n dertig gegadigden voor de deur opgesteld.

,,Ik ben hier al in geen jaren meer geweest”, bekent Rob Janssen, een van hen. Hij is een van de jongere koopjesjagers. ,,Ik heb Spotify en kan alle muziek van de wereld beluisteren wanneer ik wil. Maar van mijn favoriete bands koop ik ook nog wel cd's. Of eigenlijk meer platen.” Eenmaal op de tweede etage houdt een andere man het al snel voor gezien. Hij maakt direct rechtsomkeert: ,,Ik hou niet van bestickerde cd’s.”

Jammer dan. Er zijn er ook die binnen een paar minuten al tientallen cd's verzameld hebben. Hans van Duijnhoven zit achter de kassa. Hij telt ze en rekent ze af. ,,Voor Hans is dit wel een pijnlijke dag", weet collega Van der Wijst. ,,Het zijn toch zijn kindjes die de deur uit gaan.” Van Duijnhoven reageert nuchter: ,,Het was al jaren aflopende zaak. De laatste cd-verhuurder in Oss is al twaalf jaar geleden gestopt. En het ijzeren bestand van top-cd's houden we voorlopig nog in depot.”