CDA Bernheze voelt voor ‘flitsvergunning’ zoals in Boekel

Boekel hanteert sinds jaar en dag de zogeheten balievergunning, ook wel ‘flitsvergunning’ genoemd. Deze toestemming wordt direct verleend als een aanvraag verzorgd is door een bij de gemeente aangemelde architect. Het kan alleen bij bouw of verbouw van één woning. Boekel gaat er daarbij van uit dat de architect zorgt voor naleving van de geldende bouwregels en controleert dit zelf steekproefsgewijs, achteraf.

Het CDA wil nu dat het Bernhezer college, met daarin de eigen wethouder Peter van Boekel ‘op bouw’, gaat onderzoeken of de Boekelse aanpak over te nemen is. Het kan een zegen zijn bij overzichtelijke plannen voor bouw of verbouw, aldus fractieleider Mart Smits: ,,We zien hier een buitenkans om de regeldruk voor inwoners wat te verlagen en het proces van kleinere vergunningaanvragen te versnellen.‘’