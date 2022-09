CDA Bernheze wil minima de winter door helpen: ‘Rijkscompensatie in januari komt te laat’

HEESCH - Ieder dubbeltje is al tien keer omgedraaid en het banksaldo staat standaard in de min. Geld om de torenhoge energierekening te betalen, is er niet bij de minima. CDA Bernheze wil dat een compensatieplan komt voor deze groep.