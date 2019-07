CDA Grave zet deur tot fusie open met zelfs Oss en Uden/Landerd

Tot nu toe heeft de meerderheid van de Graafse gemeenteraad zich hevig verzet tegen een fusie tot een grote gemeente Land van Cuijk. De LPG, net als CDA in de coalitie, wil maar één ding: zelfstandig blijven. Eerder was het CDA in Grave nog wel voor een fusie met de vier andere gemeenten in het Land van Cuijk, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, veranderde dat. Tijdens een opiniepeiling onder de inwoners van Grave bleek dat slechts 20 procent van de kiezers voor één grote gemeente Land van Cuijk is.



Toekomstbestendig

,,Wat de gemeente Grave nodig heeft, is een toekomstbestendig bestuur”, zegt CDA-voorman Alex van Megen nu. ,,Voor inwoners, organisaties en ondernemer. Met aandacht voor de identiteit van onze dorpen en stad.”

Van Megen wil verder kijken dan de keuze tussen zelfstandig blijven of één gemeente Land van Cuijk. ,,Wij verbreden onze blik. Dat betekent dat samenwerking of herindeling met gemeenten buiten het Land van Cuijk, zoals Uden/Landerd en Oss, bespreekbaar is. Maar intensieve samenwerking met Wijchen en Heumen net zo goed”, aldus Van Megen.

Wat de keuze uiteindelijk moet worden wil het CDA in Grave laten afhangen van het debat dat volgens de fractie buiten het stadhuis moet worden gevoerd.