CDA Oss knikt niet meer zo snel ja

OSS - Het CDA in de Osse raad is niet meer het CDA van voor de verkiezingen. De voorheen hondstrouwe coalitiepartij liet dat tijdens de laatste raadsvergadering duidelijk blijken. Tot twee keer toe stemde de CDA-fractie mee met de oppositie.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat gezegde is ook van toepassing op de christen-democraten in Oss. Alleen begon die lente in maart met een ijskoude douche. Het CDA kreeg bij de laatste verkiezingen in Oss een fikse afstraffing. De partij duikelde van zeven naar vier zetels. Lijsttrekker Mari van Kilsdonk zocht de oorzaak in een aantal factoren. Het tussentijdse vertrek van boegbeeld René Peters was er een van, maar ook het gedoe met aangescherpte plannen voor de afvalinzameling had zijn effect. CDA-wethouder Johan van der Schoot werd daarop afgerekend. En dan was er ook nog de titanenstrijd tussen SP en VDG die het CDA parten speelde.

Wat in die eerste reactie niet werd genoemd, was de sterk vernieuwde kandidatenlijst van het CDA. Het bestuur handhaafde alleen fractieleider Mari van Kilsdonk in de top vijf van voorgedragen raadsleden en veroorzaakte daarmee een stevige ruzie binnen de gelederen van de partij. ,,We zijn toen niet bepaald positief in het nieuws gekomen", blikt Van Kilsdonk terug. ,,De communicatie daarover had beter gemoeten. Twee van de zittende raadsleden hadden zelf aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Bij de anderen was het inderdaad een keuze voor vernieuwing. Je moet als partij voorkomen dat je vastroest.”

Aan de kwaliteit van de nieuwe kandidaten in de top van de kandidatenlijst lag het niet. Met vakbondsvrouw Gerti van Valkenburg, CDA-penningmeester Marc van den Heuvel, hockeyvoorzitter Gerrit Hagoort, mestfabriektegenstander Joris van Hest, parochiebestuurslid Sidney van den Bergh en advocaat Egbert van Ewijk dacht het CDA een brede doelgroep in de Osse samenleving aan te spreken. Een inschattingsfout. Alleen de top drie kwam in de raad. De vierde zetel werd niet ingenomen door de voorgedragen Gerrit Hagoort, maar door Sydney van den Bergh, die met 354 voorkeursstemmen voorrang verwierf.

Oude coalitie

Het CDA stelde zich na de verkiezingen bescheiden op. Het was aan de grote partijen en de winnaars om te praten over een nieuwe coalitie. Nadat de onderhandelingen tussen SP en VDG strandden en de SP-informateur nota bene zelf voorstelde om de oude coalitie met aanvulling van een vierde partij door te zetten, kwam het CDA toch weer in beeld. Van der Schoot werd opnieuw als wethouder aangesteld en Van Kilsdonk zette zich met drie nieuwe gezichten aan de taak om het CDA in de gemeenteraad opnieuw gestalte te geven.

De fractie loopt daarbij duidelijk niet aan de leiband van het college van B en W, zo bleek recent. Tot twee keer toe werd de oppositie aan een meerderheid geholpen. Niet toevallig bij twee sociale vraagstukken. ,,We zitten denk ik meer dan voorheen aan de linkerflank van de coalitie”, aldus Van Kilsdonk. ,,We houden ons als partij aan de afspraken in het coalitieakkoord. Maar in alle andere zaken maken we onze eigen afweging.”

Kwetsbaar

En dus zorgde het CDA er samen met de SP en andere oppositiepartijen voor dat Ons Huis van de Wijk niet meteen gedwongen wordt naar de nieuwe Iemhof te verhuizen, als dat wijkgebouw in de Ruwaard eenmaal is opgeleverd. Van Kilsdonk: ,,Ons Huis van de Wijk is een heel mooi initiatief dat de inwoners zelf tot stand hebben gebracht. Juist daardoor is het een succes. Het is ook nog heel kwetsbaar. Als we nu als gemeente de oude school die dienst doet als ‘Huis van de Wijk’ gaan sluiten en zeggen dat iedereen naar D'n Iemhof moet, dan kan het zomaar zijn dat we het kapot maken.”

Wethouder Frank den Brok slikt het verlies. Op Twitter reageert hij: ‘Helaas wel nog enige onzekerheid m.b.t. integratie Huis van de Wijk, maar toch zeer tevreden.’ Burgemeester Wobine Buijs moet even later ook slikken als het CDA zich achter een motie van GroenLinks over een ruimhartiger kinderpardon schaart. Buijs ontraadt de motie, omdat ze geen brief aan de staatssecretaris wil schrijven over landelijke beleidszaken. ,,Wat in Den Haag hoort moeten we aan Den Haag laten. U als raad kunt natuurlijk altijd wel zelf een brief schrijven.” GroenLinks blijft bij zijn opdracht aan het college en vraagt hoofdelijke stemming aan. Bij die stemming gaan opnieuw de handen van de CDA’ers de lucht in. Buijs moet de brief schrijven.

Quote Mijn hart zit aan de linkerkant, maar mijn portemon­nee zit rechts Mari van Kilsdonk , Fractieleider CDA Oss