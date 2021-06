CDA Oss wil dat partijbestuur Sywert van Lienden royeert: ‘Belangrijk om een statement te maken’

OSS - Het CDA in Oss wil Sywert van Lienden uit de partij hebben. In een open brief roepen de lokale fractie en Osse CDA-leden het landelijke partijbestuur op om Van Lienden te royeren. Zij vinden dat er een grens is overschreden bij de veelbesproken mondkapjesdeal van de tv-persoonlijkheid.

,,Binnen onze afdeling leefde al langer het gevoel dat die hele transactie met die mondkapjes ruk was, dat die een grens over gaat", zegt raadslid Sidney van den Bergh. Hij is lijsttrekker namens het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en stelde de open brief op na een fractieoverleg maandagavond. ,,We snappen dat er regelementen zijn waardoor je iemand niet zomaar weg kunt sturen. Maar we vinden het toch belangrijk dit statement te maken.”

Sywert van Lienden, die meeschreef aan het CDA-verkiezingsprogramma, startte aan het begin van de pandemie een actie om miljoenen mondkapjes naar Nederland te halen. Steeds gaf hij aan dat werk belangeloos te doen. Later bleek echter dat hij zo’n 9 miljoen euro in eigen zak heeft gestoken. Dat past niet binnen de normen en waarde van de het CDA, schrijft de Osse fractie nu.

Uitgesproken

In de brief staat onder meer dat er tijdens de pandemie prachtige initiatieven zijn opgestart in Oss door mensen die naar elkaar omkijken. ,,Warme initiatieven, zonder ook maar enig financieel gewin, die een blijvende indruk hebben gemaakt in onze samenleving. Als lokale afdeling kijken wij met teleurstelling naar de mondkapjes-transactie ook wanneer die technisch gezien binnen de regels zou passen.”

Volledig scherm Sidney van den Bergh wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA te Oss. © Uitsnede van Assendelft Fotografie

De Osse fractie is zover die zelf weet de eerste lokale CDA-afdeling die oproept tot het royement van Van Lienden. ,,Los van wat ze er in Den Haag mee kunnen, willen we dit uitgesproken hebben", zegt Van den Bergh. ,,Zodat voor iedereen duidelijk is dat we dit als CDA in Oss verre van ons werpen. Dat is de enige reden dat we de brief hebben geschreven.”

Omtzigt

Tijdens de vergadering van maandag ging het uiteraard ook over Pieter Omtzigt, die afgelopen weekend zijn partijlidmaatschap opzegde. Een onwijs verdrietig besluit, vindt Van den Bergh. ,,Hij heeft de afgelopen periode veel belangrijke thema's aangehaald. Over macht en tegenmacht, het controleren van het bestuur, een sociale christendemocratie. Dat zijn ook voor ons belangrijke thema’s. Van mij mag hij morgen terugkomen.”