Celstraf van drie maanden voor dealen bij station West in Oss

Agenten die op 31 mei door de Braakstraat reden, zagen een bekende harddrugsverslaafde in de buurt van station Oss West. Ze volgden hem. Er kwam een auto aanrijden en hij stapte in. De agenten blokkeerden hem met hun politiewagen. Tussen de benen van de bestuurder, de 24-jarige Nijmegenaar, lagen twee zakjes met bruine en witte bolletjes: heroïne en cocaïne. In het portier lagen meer harddrugs: de dealer had in totaal 117 bolletjes bij zich.