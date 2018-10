Celstraf voor diefstal in dronken bui van port bij AH in Heesch

Nog voor de feestdagen is fietsen in centrum Oss verboden

25 oktober OSS - Het veelbesproken fietsverbod in het centrum van Oss gaat in op maandag 3 december. De maatregel kost de gemeente een slordige 25.000 euro. Bij de drie bewaakte fietsenstallingen in het stadshart komt permanente camerabewaking, wat nog eens 10.000 euro kost.