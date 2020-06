Celstraf voor vrouw (48) uit Nistelrode voor hulp bij miljoenenfraude, vrijspraak voor vrouw uit Den Bosch

Een 48-jarige vrouw uit Nistelrode moet 18 maanden de cel in voor haar rol bij grootschalige fraude. Een 65-jarige man die in Spanje woont moet 27 maanden de gevangenis in omdat hij fraude pleegde met beleggingen in Amerikaanse levensverzekeringen. De vrouw hielp hem daarbij als ‘financieel adviseur’.

Dat besliste de rechter maandag. De man lichtte 26 slachtoffers op voor 1,3 miljoen euro. Een 64-jarige vrouw uit Den Bosch en een 58-jarige man uit Eindhoven zijn vrijgesproken.

Echtscheiding

De 65-jarige man was nauw betrokken bij de ontwikkeling van beleggingsproducten die volgens mede-ontwikkelaars en financieel adviseurs niet gereed en niet geschikt waren om op de markt te brengen. Hij bood deze producten toch aan en deed dat via de vrouw uit Nistelrode. Zo wist hij 26 cliënten over te halen om geld in te leggen. Dit waren met name mensen die in echtscheiding lagen of net hun baan hadden verloren. Mensen die kwetsbaar waren dus.

De slachtoffers werd verteld dat ze door het hoge rendement hun ex-partner zouden kunnen uitkopen en in hun huis zouden kunnen blijven wonen. Of ze zouden bijvoorbeeld vervroegd met pensioen kunnen, hun inkomen kunnen aanvullen en dus geen nieuwe baan hoeven te zoeken. De bedragen die de slachtoffers inlegden waren aanzienlijk: van enkele tienduizenden tot meer dan 100.000 euro. In totaal ging het om 1,3 miljoen euro.

Witwassen

Volgens de officier van justitie hielp de vrouw uit Den Bosch met het witwassen van een groot deel van het ingelegde geldbedrag door het geld te accepteren voor haar noodlijdende sportschool. De rechtbank oordeelt dat daar onvoldoende bewijs voor is. Daarom wordt zij vrijgesproken. Ook voor betrokkenheid van de Eindhovenaar is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs, zoals de officier van justitie al had geconcludeerd.