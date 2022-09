Celstraffen tot 11 jaar gevraagd tegen cokebende rond Madenaar: ‘Dat eisen ze niet eens tegen moordenaars!’

Lulboom Megen krijgt levenslan­ge verzorging

MEGEN - De Lulboom in Megen is een van de vijf mooiste bomen van Nederland. De zilverlinde is geëindigd in de top vijf van de Nationale Bomen Top 50. En wel met de meeste publieksstemmen: 5501. Dat betekent dat de boom levenslang onderhoud krijgt van Nationale Bomenbank en Terra Nostra.

28 september